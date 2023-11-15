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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ihraç ediliyor

Beşiktaş'ta ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olan Burak Yılmaz için Disiplin Kurulu'na dilekçe veriliyor.

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ihraç ediliyor

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'a 2021'de kulüp üyesi olan ve üyelik kartını Ahmet Nur Çebi'nin elinden alan için Disiplin Kurulu'na dilekçe veriliyor.

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem
açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu Akın, "İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." diye konuştu.

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