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Çağdaş Atan: İyi hücum eden bir Başakşehir vardı

Başakşehir 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Piatek'in hat-trickiyle Konyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Çağdaş Atan  "Çeşitli hücum varyasyonları deneyen, topun kıymetini bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı" diye konuştu.

Çağdaş Atan: İyi hücum eden bir Başakşehir vardı

RAMS Başakşehir, Trendyol 'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 30'a çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün 20 bin, 30 bin Konya taraftarı vardı. Gerçekten oynaması çok keyifli bir maç hale getirdiler. Oluşturdukları atmosfer için onları tebrik etmek istiyorum. Oyuna gelecek olursak gerçekten bu sahada 1 takım vardı diyebilirim. Yani maçın 1. dakikasından sonuna kadar oyunu isteyen, hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyununa devam eden oyunu domine eden, çeşitli hücum varyasyonları deneyen topun kıymet bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. Bir takım için 2-0’dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok önemli. Bu bize ileride çok şeyler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten son 12 haftadır üstün bir performans gösteriyoruz. Son maç Fenerbahçe maçı bizim için bir kayıp oldu ama yolumuza tekrardan devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Oyuncularımızı uyandırmaya çalıştık ama maça iyi başlayamadık. Ama daha sonra tamamen oyunun elimize aldık ve istediğimiz golleri atıp maçı kazandık. Konyaspor takımına, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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