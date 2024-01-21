Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe ısrarı

Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosuna takviye yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği öne sürüldü.

GELEN TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Ayrıca Porto, Monaco ve Fulham gibi takımların Ocak ayının başından beri Çağlar Söyüncü'yü beklediği ancak 27 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertli ekibi beklediği kaydedildi.

KİRALIK ANLAŞMANIN DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kiralık anlaşmanın detayları üzerinde görüşüldüğü ve transferin kısa sürede neticelenmesinin beklendiği belirtildi.