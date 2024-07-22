Can Keleş kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Can Keleş, 2 Eylül 2001 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan Türk-Avusturyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.



Can Keleş, 2013 yılında Avusturya Austria Wien gençlik akademisine katılmadan önce Haidbrunn-Wacker, Wiener Neustädter ve Rapid Wien'in genç takımlarda yer aldı.



Austria Wien Kulübü ile ilk profesyonel sözleşmesini 21 Ağustos 2020'de imzaladı ve başlangıçta yedekte kaldı. Austria Wien formasıyla ilk maçına 17 Temmuz 2021'de ÖFB-Cup'da Spittal'i 4-0 yendikleri maçta çıktı.



21 Mart 2022'de Austria Wien ile olan sözleşmesini uzatarak 2026 yılına kadar kulüpte kalmasını sağladı.



8 Temmuz 2023 tarihinde Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralandı.



Can Keleş bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

