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CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

CAS, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin itirazını reddetti

CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.

ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesine 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

IOC, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının "Olimpik Anlaşma'nın ihlali" anlamına geldiğini açıklamıştı.

ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.

Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, 'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.

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