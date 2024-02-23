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Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio müslüman oldu

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio, müslüman olduğunu duyurdu.

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio müslüman oldu
Jota (Sağda)

Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves, İngiltere'de Brentford, Birmingham City ve Aston Villa takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Jota Peleiro, 11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak olduğunu açıkladı.

Peleiro, sosyal medyada yayımladığı videoda, Buresli'yi tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"MUTLU VE GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Eski İspanyol futbolcu, Kuveytli arkadaşı Buresli'ye de seslenerek, "Allah size bereket ve mutluluk versin. Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet." şeklinde konuştu.

Kuveyt'in Al Qabas gazetesine de konuşan Peleiro, "Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim." dedi.

Diğer yandan İspanyol basını, Peleiro'nun Müslüman olmasına geniş yer ayırdı.

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio müslüman oldu - 1
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