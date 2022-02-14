CAS'tan Kamila Valieva'ya iyi haber

Rus sporcu Kamila Valieva'ya 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kullandığı ilaç dolayısıyla doping testinin pozitif çıkmasından sonra CAS'tan iyi haber geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 13:17

CAS'tan Kamila Valieva'ya iyi haber

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Takım yarışmalarında altın madalya dahi kazanan 15 yaşındaki sporcu için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) iyi haber geldi.

CAS'ın yaptığı açıklamaya göre kararın Kamila Valieva lehine olduğu ve Dünya Anti Doping Ajansı ve Uluslararası Kayak Birliği'nin itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Rus sporcunun salı günü başlayan bireysel yarışmaya katılabilecek. Valieva, yarışmanın favorisi olarak gösteriliyor.

NE YAŞANDI?

2022 Pekin 'nda altın madalya kazanan Kamila Valieva'nın doping testinin pozitif çıkması üzerine madalya töreninin yasal nedenler gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

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