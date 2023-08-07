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Cenk Tosun'un sözleşmesinde kur krizi

Beşiktaş, sezon sonunda Cenk Tosun'un maaşında iyileştirme yapmak için oyuncuyla anlaşmıştı. Ancak euro kurundaki yükseliş Siyah-beyazlı yönetimin hesabını bozdu. Cenk'in maaşının yıllık 1,4 milyon euroya (27,5 milyon lira) çıkacağını taahhüt eden yönetim, bu rakamın kur farkından dolayı 42 milyon liraya ulaşmasının ardından görüşmeleri dondurdu.

Cenk Tosun'un sözleşmesinde kur krizi

yönetimi 'un maaşında iyileştirme yapmak üzereyken euro kurundaki değişimin engeline takıldı.

Milliyet'in haberine göre, 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon yıllık 550 bin euro maaş ile sahada yer alıyordu. Beşiktaş yönetimi, takım kaptanı Cenk ile Mayıs ayında maaşında iyileştirme yapılarak 1,4 milyon euroya yükseleceğini taahhüt etmiş ve prensipte anlaşmıştı.

Ancak Mayıs ayında 27,5 milyon lira eden tutar euro kurunun artmasının ardından 42 milyon liraya yükselmesiyle beraber Siyah-beyazlı yönetimin görüşmeleri dondurmasına neden oldu.

YÖNETİMDEN DAVET GELMEDİ

Cenk Tosun'un verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirilmesini beklediği ve bu konuda ısrarlı olduğu belirtildi.

Öte yandan Mayıs ayında yapılan son görüşmenin ardından yönetimden tekrar bir görüşme için herhangi bir davet almadığı da kaydedildi.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 18 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı.

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