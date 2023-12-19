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CEV Şampiyonlar Ligi | Halkbank, Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys deplasmanına çıkacak.

CEV Şampiyonlar Ligi | Halkbank, Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak

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Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında yarın Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

3 MAÇI DA KAZANDILAR

Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda.

Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

CEV Şampiyonlar Ligi | Halkbank, Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak - 1
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