Ceyhun Kazancı, Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig iddialarını doğruladı

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig devinin scout ekibinden bir isim tarafından takip edildiğini açıkladı.

Habertürk'e konuk olan Kazancı, Jean Onana transferiyle ilgili eleştirilere yanıt verirken, Arsenal'in scout ekibinin Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu izlediğini söyledi.

Kazancı, "Geçenlerde Arsenal'in scoutu buradaydı. Fenerbahçe'den bir oyuncuyu izledi. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili haberler çıktı zaten. Çok da yalan değil o." diye konuştu.

"ONANA HAKKINDA KONUŞTUK"

Ceyhun Kazancı, Arsenal'in Fransız scoutıyla sohbet ettiğini ve Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Jean Onana hakkında da konuştuklarını söyledi.

Onana transferiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Kazancı, o dönem opsiyonlardan bir tanesinin Onana olduğu ve teknik direktör Şenol Güneş'in onayıyla futbolcunun transfer edildiğini söyedi.