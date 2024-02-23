Chelsea Avrupa'dan 1 yıl men cezası alabilir

İstediği saha sonuçlarını alamayan Premier Lig'de ekibi Chelsea, ceza riskiyle karşı karşıya.



Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea'nin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle UEFA'dan ceza alabileceği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon finansal konularda kurallara uyan Chelsea'nin bu sezon belirlenen limitlerin dışında zarar edebileceğine dikkat çekildi.



Chelsea'nin Liverpool ile karşılaşacağı Carabao Cup'ı kazanması halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacağı ancak yeni sezonda bu kupada şampiyon olsa bile büyük bir gelir elde edemeyeceği ifade edildi.

YA FİNANSAL YAPTIRIM YA AVRUPA'DAN MEN



Bu sebeple Chelsea'nin UEFA'dan ceza alması halinde finansal yaptırımlar yerine 1 yıl Avrupa'dan men cezası almayı kabul edebileceği kaydedildi.



Chelsea, finalde Liverpool'a kaybederse UEFA'dan ceza alması durumunda finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve Avrupa'dan men edilme şansı kalmayacak.



İki İngiliz devi 25 Şubat Pazar 18.00'da karşı karşıya gelecek.