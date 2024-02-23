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Pierre-Emerick Aubameyang tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde 31. golünü kaydeden Pierre-Emerick Aubameyang, 30 golü bulunan Radamel Falcao'yu geçerek turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Pierre-Emerick Aubameyang tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Shaktar Donetsk'i rövanş maçında mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Marsilya'nın ilk golünü kaydeden Pierre Emerick-Aubameyang, Radamel Falcao'yu geride bırakarak turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

31 GOLE ULAŞTI

31 gole ulaşarak zirveye yerleşen ve Radamel Falcao'yu geriden bırakan Aubameyang'ın bu sezon kendi rekorunu geliştirme şansı bulunuyor.

Bu sezon Marsilya formasıyla Aubameyang 33 maçta sahaya çıktı.

Bu maçlarda 16 gol kaydeden deneyimli santrfor, 8 asist kaydetti.

Pierre-Emerick Aubameyang tarihe geçti - 1
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