Chelsea için teklifler verildi: Muhsin Bayrak listede yok

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkarmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçen Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, Reuters'a açıklamalarda bulunmuştu.

AB Grup Holding'in başındaki Muhsin Bayrak, Chelsea futbol kulübünün alımı öncesinde Abramoviç'in onayını beklediklerini belirtmişti. Chelsea'yi satın almak için teklifler verilirken, günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi.

''TESLİM GÜNÜNE YETİŞEMEDİK''

Reuters'a konuşan Muhsin Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini ve bunun prosedürle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Bayrak, 'çok üzgün' olduğunu dile getirdi.

YANLIŞ E-POSTA ADRESİNE MAİL ATILMIŞ

﻿AB Group'un avukatları, ABD yatırım bankasına teklif vermek yerine genel bir e-posta adresi kullanarak İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçti.

ÜÇ TEKLİF VAR

Chelsea'yi satın almak için üç teklif verdildi. Bunlar, Amerikan beyzbol takımı Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi, siyasetçi ve eski madalyalı olimpiyat oyunları sporcusu Lord Coe’nin olduğu bir konsorsiyum ve emlak yatırımcısı Nick Candy’nin liderliğinde başka bir gruptan geldi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

1990'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu.



Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde önemli projelere imza attı.