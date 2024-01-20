Cristiano Ronaldo: En iyi golcü bendim

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo oynadığı ligi övdü.



Ronaldo, ''Dürüst olmak gerekirse, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha kötü olmadığını düşünüyorum. Fransa Ligi'nde iyi seviyede iki veya üç takım var. Suudi Arabistan Ligi ise daha rekabetçi.''



"EN İYİ GOLCÜ BENDİM"



Ronaldo, bir takvim yılı içerisinde 54 kez ağları sarsarak 2023'ü en golcü futbolcu olarak tamamlamıştı. Portekizli oyuncu, bu başarısı nedeniyle gururlu.



Ronaldo, "Harika bir sezon geçiriyorum. Geçtiğimiz sene en iyi golcü bendim. Erling Haaland gibi genç aslanları bu yaşta gol sayısı olarak geçtiğinizi bir hayal edin... Yakında 39 yaşında olacağım. Hala iyi görünüyorum ve kendimle gurur duyuyorum.''



Al Nassr forması giyen 38 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta, 24 gol 11 asist yaptı.



Cristiano Ronaldo'nun etkileyici performansına rağmen sarı-lacivertli ekip 19. haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'in 7 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.