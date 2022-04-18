Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 09:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

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VakıfBank Kadın Voleybol takımı şampiyon oldu

VakıfBank Kadın Voleybol takımı şampiyon oldu

Dün oynanan -Fenerbahçe Kadınlar Kupa Voley Final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Vakıfbank Kadın takımını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Twitter üzerinden tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

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