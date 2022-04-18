Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 09:35
Dün oynanan Vakıfbank-Fenerbahçe Kadınlar Kupa Voley Final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Vakıfbank Kadın Voleybol takımını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.
AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 🏐 pic.twitter.com/jPdXc3VHbw— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 17, 2022