NTV.COM.TR’ye geri dön

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Siyah Beyazlılar'a veda etti. Larin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2022 - 20:46 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 20:47

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

İlişkili Haberler

Beşiktaş, Cenk Tosun transferini açıkladı

Beşiktaş, Cenk Tosun transferini açıkladı

'ta sözleşmesi sona eren , siyah-beyazlı ekibe veda etti.

Kanadalı forvet, Instagram hesabından videolu bir veda mesajı yayımladı. 27 yaşındaki Larin, İngilizce ve Türkçe mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum."

Larin, paylaştığı videoda, Beşiktaş formasıyla attığı goller ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı şampiyonluk ile galibiyet sevinçlerine yer verdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...