NTV.COM.TR’ye geri dön

David de Gea, Inter'in teklifini reddetti

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın, Inter'in kalecisi Andre Onana'yı istemesinin ardından David de Gea İngiliz ekibiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şu anda kulüpsüz olan İspanyol kaleci Inter'in yaptığı teklifi reddetti.

David de Gea, Inter'in teklifini reddetti

, Erik ten Hag'in Onana ile sözleşme imzalanmasını istemesinin ardından bu ayın başlarında David de Gea'yı serbest bıraktı.

De Gea, Manchester United tarafından serbest bırakıldıktan sonra 10 milyon euro maaş kazanmak istiyor.

İspanyol file bekçinin, Inter'den gelen ve Andre Onana'nın Manchester United'a gitmesinin ardından boşalan koltuğu devralmasını sağlayacak teklifi reddettiği ifade edildi.

Daily Record'un haberine göre De Gea, Milano kulübünün yıllık net 5 milyon euroluk ücret önermesinin ardından Inter ile yapılan ilk görüşmeleri durdurdu.

INTER'İN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Inter'in De Gea yerine Shakhtar Donetsk'ten Anatoliy Trubin veya Bayern Münih'ten Yann Sommer ile anlaşmaya çalıştığı öne sürüldü.

Sadece Suudi Pro Ligi'ne yapılacak bir transferin De Gea'yı dünyasının en çok kazanan kalecisi konumuna yeniden getirebileceği düşünülüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...