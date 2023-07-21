David de Gea, Inter'in teklifini reddetti

Manchester United, Erik ten Hag'in Onana ile sözleşme imzalanmasını istemesinin ardından bu ayın başlarında David de Gea'yı serbest bıraktı.



De Gea, Manchester United tarafından serbest bırakıldıktan sonra 10 milyon euro maaş kazanmak istiyor.



İspanyol file bekçinin, Inter'den gelen ve Andre Onana'nın Manchester United'a gitmesinin ardından boşalan koltuğu devralmasını sağlayacak teklifi reddettiği ifade edildi.



Daily Record'un haberine göre De Gea, Milano kulübünün yıllık net 5 milyon euroluk ücret önermesinin ardından Inter ile yapılan ilk görüşmeleri durdurdu.



INTER'İN ALTERNATİFLERİ HAZIR



Inter'in De Gea yerine Shakhtar Donetsk'ten Anatoliy Trubin veya Bayern Münih'ten Yann Sommer ile anlaşmaya çalıştığı öne sürüldü.



Sadece Suudi Pro Ligi'ne yapılacak bir transferin De Gea'yı futbol dünyasının en çok kazanan kalecisi konumuna yeniden getirebileceği düşünülüyor.



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