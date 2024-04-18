Davinson Sanchez'den transfer iddialarına yanıt

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez için İtalya'ya transfer olacağı öne sürülüyordu.

"GÜNDEMİM SADECE GALATASARAY"

Akşam'ın haberine göre, Kolombiyalı savunmacı gelen transfer iddialarının ardından "Transfer konusu şu an gündemde değil. Benim gündemim sadece Galatasaray ve şampiyonluk. Sezonu birincilikle bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tottenham'dan 9.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katılan Sanchez, bu sezon Galatasaray 24 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 3 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

TALİPLERİ ARTIYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise 2027'de Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sanchez için ayrılık iddiaları sürüyor.

Serie A ekiplerinden Napoli'nin Kolombiyalı savunmacıyı yakından takip ettiği ve sezon bitiminde geleceğinin netleşeceği aktarıldı.

Ayrıca Premier Lig'den Newcastle United'ın da Davinson için talipler arasında olduğu kaydedildi.