De Zerbi'den eleştiri: VAR kararından emin olamadığınız tek ülke İngiltere

Brighton'ın dün Sheffild United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör De Zerbi'nin hedefi Premier Lig hakemleri oldu.



De Zerbi, mücadelenin 69. dakikasında Mahmoud Dahoud'un Osborn'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesini doğru bulsa da hakemleri beğenmediğini söyledi.

"HAKEMLERİN YÜZDE 80'İNİ BEĞENMİYORUM"

Maçtan sonra De Zerbi şunları söyledi:

"Ben dürüst ve açık biriyim. İngiltere'deki hakemlerin yüzde 80'ini beğenmiyorum. Bu yeni bir şey değil. Onlardan hoşlanmıyorum. Sahadaki davranışlarından hoşlanmıyorum."

Ben sadece oyuncularımı düşünmek zorundayım. Hakemlik benim işim değil.

"İNGİLTERE, VAR KARARLARINDAN EMİN OLAMADIĞINIZ TEK ÜLKE"

İngiltere, VAR'ın olduğu ve kararın doğru olduğundan emin olamadığınız tek ülke. Diğer ülkelerde yüzde 100 emin olmak zorundasınız."

