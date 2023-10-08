Denizlispor taraftar grubu otobüsüne silahlı saldırı

Fethiyespor-Denizlispor karşılaşması için Denizli’den Fethiye’ye giden Denizlispor taraftarlarını taşıyan 2 otobüs, mola için Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde benzin istasyonuna girdi.

Benzinlikte işletme sahibi H.Ç.’nin küfürlü tezahürat ve konuşma yapmamaları konusunda uyarısının üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu benzinlik sahibi H.Ç., Y.A. ve benzinlik çalışanı H.K. yaralandı.

Benzinlikte çıkan kavgayı öğrenen 100-150 kişilik grup benzinliğe gelerek otobüsün etrafını çevirdi. Grup otobüse taş ve sopalar ile saldırırken bir kişi ise yanında getirdiği tüfekle otobüse ateş etti.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri toplanan kalabalığı dağıttı. Olayda yaralanan olmazken otobüslerin güvenliği sağlanarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.