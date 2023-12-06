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Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi biletleri satışa çıktı mı?

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Geride kalan 14 haftada 12 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılıp, şampiyonluk için önemli bir virajı dönmek istiyor. Beşiktaş ise yeni hocasıyla Fenerbahçe karşısında galibiyet alıp çıkışa geçmek istiyor. Peki, derbi ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına - derbisi damga vuracak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı. Peki, derbi ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı biletleri henüz satışa sunulmadı.

biletlerinin cuma günü genel satışa sunulması bekleniyor. Bilet fiyatları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi biletleri satışa çıktı mı? - 1

1814 RAKİP SEYİRCİ ALINACAK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Deplasman takım taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.

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