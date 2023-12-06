Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi damga vuracak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı. Peki, derbi ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.



Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı biletleri henüz satışa sunulmadı.



Derbi biletlerinin cuma günü genel satışa sunulması bekleniyor. Bilet fiyatları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.