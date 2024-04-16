Devler Ligi'nde rövanş zamanı: İlk yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.



22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



Bugün:



Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)



Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)



Yarın:



Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)



Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)



Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.



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