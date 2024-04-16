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Devler Ligi'nde rövanş zamanı: İlk yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Devler Ligi'nde rövanş zamanı: İlk yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

(Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

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