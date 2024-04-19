NTV.COM.TR’ye geri dön

Diyarbakırspor-Bursaspor maçının günü değişti

Bursaspor, Diyarbekirspor ile 28 Nisan günü oynanması gereken mücadelenin güvenlik sebebiyle 30 Nisan salı gününe ertelendiğini duyurdu.

Diyarbakırspor-Bursaspor maçının günü değişti

Kulübü, 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının güvenlik sebebiyle 30 Nisan Salı günü saat 13.00’de oynanacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nden kulübümüze gönderilen resmi yazıyla birlikte; 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanması planlanan Diyarbekirspor karşılaşmamız, güvenlik önlemleri sebebiyle 30 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacaktır.”

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;