Diyarbakırspor-Bursaspor maçının günü değişti

Bursaspor Kulübü, 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının güvenlik sebebiyle 30 Nisan Salı günü saat 13.00’de oynanacağını açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nden kulübümüze gönderilen resmi yazıyla birlikte; 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 15.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanması planlanan Diyarbekirspor karşılaşmamız, güvenlik önlemleri sebebiyle 30 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacaktır.”
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