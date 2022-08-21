Dört dörtlük Beşiktaş (Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 23:40 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 00:13
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü- konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Rosier'den geldi.
Konuk Fatih Karagümrük'ün tek golünü 53. dakikada Diagne kaydetti.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük henüz puanla tanışamadı.
WEGHORST VE MULEKA AÇILIŞI YAPTI
Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Beşiktaş formasıyla golle tanıştı.
Weghorst, Fatih Karagümrük ağlarını havalandırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.