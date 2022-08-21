NTV.COM.TR’ye geri dön

Dört dörtlük Beşiktaş (Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç sonucu)

Beşiktaş, golcü oyuncuları Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attığı maçta Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 23:40 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 00:13

Dört dörtlük Beşiktaş (Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç sonucu)

Spor Toto 'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü- konuk eden , mücadeleyi 4-1 kazandı. 

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada Weghorst, 34. dakikada  N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Rosier'den geldi. 

Konuk Fatih Karagümrük'ün tek golünü 53. dakikada Diagne kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Fatih Karagümrük henüz puanla tanışamadı. 

WEGHORST VE MULEKA AÇILIŞI YAPTI

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Beşiktaş formasıyla golle tanıştı.

Weghorst, Fatih Karagümrük ağlarını havalandırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...