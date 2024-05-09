Dries Mertens'te mutlu son: Yıllık ücreti belli oldu

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens, gelecek sezon için kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin 37 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl daha takımda kalmaya ikna ettiği ve Mertens'in yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğu öne sürüldü.

Ailesi ile İstanbul'a çok mutlu olduğu kaydedilen tecrübeli oyuncuya 3 milyon euro maaş artı bonus teklif edildiği ve her konuda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıkacan Mertens, bu mücadelelerde 11 gol atıp, 17 asistlik performans sergiledi.