Dursun Özbek TFF seçimi için haziran ayını işaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi konuştu.



Özbek, "İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimin Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ORTAK KARARLA SEÇİM TARİHİ BELİRLEYELİM"



Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. İmza verenler olacaktır vermeyenler olacaktır bu bölünmeyi getirecektir. Ortak kararla seçim tarihi belirleyelim."