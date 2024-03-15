Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: Beka sorunu yoktur, Galatasaray nefreti vardır

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

"BEKA SORUNU YOK, GALATASARAY NEFRETİ VAR"

Sabah gazetesine konuşan Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Türk futbolunda bir beka sorunu yoktur, Ali Koç'un Galatasaray nefreti vardır. Bir örnek vereyim..

Tarih: 11 Mayıs 2019... Galatasaray, şampiyonluk yarışında Başakşehir ile çekişiyor ve Rize deplasmanındaki maçı 3-2 kazanıyor. Verilen penaltı tartışılıyor, Rize başkanı Hasan Kartal "Silahım olsaydı hakemi vururdum" diyor.

O Başkan daha sonra Vedat Muriç'i Galatasaray'a vermiyor ve Fenerbahçe'ye gitmezsen seni PAF takımına yollarım 1 sene orada oynarsın diyor. Muriç de Fenerbahçe'ye ağlaya ağlaya gidiyor.

"AMACI ÜZÜM YEMEK DEĞİL, GALATASARAY'I DÖVMEK"

"Maçtan sonra Ali Koç, Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer diyerek yeri göğü inletiyor... Oysa Fenerbahçe, Galatasaray ile yarışın içinde bile değil. Fenerbahçe o sezonu Galatasaray'ın 23 puan gerisinde bitiriyor. Ali Bey'in amacı üzüm yemek değil, Galatasaray'ı dövmek."

"HİÇBİR BAŞKAN ATANARAK GELMEMİŞTİR"

Ali Koç'un "Atanmış başkan" söylemi çok çirkin. Galatasaray'da hiçbir başkan iş başına atanarak gelmemiştir. Bu söylem benim de içinde olduğum genel kurul üyelerine yapılmış saygısızlık ve hakarettir.

"BENİM BİR ARAYA GELMEK İÇİN TEKLİFİM OLMADI"

"Ali Koç ile bir araya gelmek konusunda benim ortak dosta teklifim olmadı. 5 ay önce yaşanan bir olay. Ortak dost kendisi teklif etti. Altını çiziyorum, ben istemedim. Ortak dost, "Bizim evde buluşuruz, yemek yer sohbet ederiz" dedi."