Eda Erdem Dündar’ın heykeli 8 Mart'ta dikilecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar’ın heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılacak.



Heykel, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önünde yer alacak.



Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Erdem heykel hakkında şöyle konuştu:



"Kalbimde kelebekler uçuşuyor. Çok güzel, inanılmaz eserlerin olduğu bir atölyedeyiz. İçeri girince insan inanılmaz bir ortama geldiğini anlayabiliyor. Bu atölyede çok büyük bir emek var. Heykelimi görünce, 'Gerçekten o gün bugün mü?' dedim. İnşallah 8 Mart'ta açılışını yapacağız. O gün belki duygularımı daha iyi ifade edebilirim. İlk kez görüyorum, inanılmaz bana benziyor. Pınar Hanım ve ekibi inanılmaz bir iş çıkarmışlar. Saçımın duruşundan yüzümdeki ifadeye, vücudumdaki o kararlı duruşa… Her şeyi çok güzel yansıtmışlar."



Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağı satışa çıkarıldı Haberi Görüntüle