Elazığspor’a para cezası

TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında oynanan ve Elazığspor’un 2-1 kazandığı Turgutluspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle bordo-beyazlı ekip PFDK’ya sevk edilmişti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Elazığspor’a aynı eylemin sezon içinde 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle 8 bin lira para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 8 Şubat 2024 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

''3Gen Holding Elazığspor Kulübünün, 4 Şubat 2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Turgutluspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''