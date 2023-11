Emre Belözoğlu: Kulübemin yanında dördüncü hakemi görmek istemiyorum

Süper Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde devam ediyor. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hazırlıklara ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



Kulübün başında 6'ncı resmi maçına çıkacak olan Belözoğlu, ligde maçı kazanmanın kolay olmadığını ifade ederek, "Rakipler de herkes gibi. Biz nasıl hazırlanıyorsak onlar da bize hazırlanıyorlar. İyi yönden bakarsak kazanmaya yakın taraf bizdik ama sonuçta bir puanla ayrıldık. Şu an önümüzde çok çabuk bir şekilde hazırlanmamız gereken bir maç var. Cuma günü ligin dinamik organizasyonu olan takımlardan bir tanesiyle oynayacağız. Kısa sürede ona hazırlanıp inşallah oradan da milli araya mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi ligde her maç zor. Ankaragücü'ne karşı oynamak da zor. O yüzden biz elimizden geldiğince her maçı ayrı şekilde senaryolaştırıp arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Sonrası oyuncu grubumuzda. Onların göstermiş olduğu enerji, uygulama isteği beni çok mutlu ediyor. Bu maç özelinde de taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ankaragücü'nün kendi sahasında en büyük gücü taraftarı. Bunu net bir şekilde birçok kez bu büyük camianın karşısında futbolcu olmuş birisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim." dedi.



"PLANLI BİR ÖN YARGI VAR"



4 lig maçında 3 sarı kart görmesi üzerine hakemler tarafından kendisine yönelik bir ön yargının olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Belözoğlu, "Küçük yaştan beri bu camianın içindeyim. Birazcık da bu çok küçük yaşlardan beri bu camianın içinde olmanın hep sıkıntılarını yaşamış birisi oldum. Şikayetçi değilim. Her nimetin bir kendince külfeti var bu hayatta. Amma velakin teknik direktör olduktan sonra özellikle yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı daha önce dile getirmiştim. Burada ne yazık ki belli bir ön yargı ya da artık talimat neyse bu var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç. Ama ne yazık ki biraz önce söylediğimiz gibi bir planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



