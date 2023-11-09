UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda dördüncü hafta, 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.



Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)



20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)



20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)



20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)



20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)



20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)



20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)



20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)



23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)



23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)



23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)



23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)



23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)



23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)



23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe

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