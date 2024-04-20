Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,

Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Türk futbolunun son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'NIN ÇOK ÖNEMLİ TAKIMLARINDA ÇALIŞACAĞIMA İNANIYORUM"



Emre Belözoğlu, Avrupa'da çok önemli takımlarda görev yapacağına inandığını söyledi.



Belözoğlu, kariyer hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir gün Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabilecek bir teknik adam olabileceğime inanıyorum. Oyunun nereye gittiğini takip etmeye çalışıyorum. Yabancı dile çok önem veriyorum. İtalyancam ve İngilizcem gayet iyi. Dil olmazsa aktarım olmaz. Tercümanlar üzerinden bunu oyuncuya aktaramıyorsunuz. Her insana dokunmanız gerekiyor. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncularla irtibatım çok yüksek." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'YE KARŞI HİÇBİR HATAM YOK"



Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli bazı taraftarların kendisine yönelik gösterdikleri tepki hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:



"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."



Belözoğlu, son olarak VAR'da yabancı hakemlerin görev yapmasının Türk hakemlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.

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