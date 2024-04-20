Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip

Fenerbahçeli yaz transferinde yıldızlarını elinde tutmakta zorlanabilir. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Olimpiakos maçında sarı lacivertli futbolcuları takip etti.

Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli'nin gözlemcileri Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.



Milli futbolcu, uzun süredir Avrupa devlerinin radardında.

BONSERVİS BEKLENTİSİ



Fenerbahçe'nin Ferdi için bonservis beklentisi 30-35 milyon euro aralığında.



Bayer Leverkusen yetkilileri de Sebastian Szymanski için tribündeydi.



İsmail Yüksek ve Osayi Samuel de sezon sonunda teklif alması beklenen isimler arasında.