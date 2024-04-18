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Emre Belözoğu Beşiktaş maçında yok

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları mücadelede sarı kart cezası nedeniyle olmayacak.

Emre Belözoğu Beşiktaş maçında yok

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI 

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep'i 3-1 yenerek çıkışını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör , sarı kart cezası nedeniyle bu hafta takımın başında olamayacak.

Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, çıktığı 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Ankaragücü, ligde 33. hafta itibarıyla 37 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.

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