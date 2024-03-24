Engin Fırat'ın takımı Kenya, Malavi’yi farklı geçti

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup eden Engin Fırat’ın öğrencileri, son 2 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.



Engin Fırat, Kenya Milli Takımı ile aldığı başarılı sonuçlarla Afrika futbolunda da dikkatleri üzerine çekerek, ilgi odağı oldu.



Kenya halkı da Fırat'a hayranlık duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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