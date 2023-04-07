Ergin Ataman: Başarısızlığın en büyük sorumlusu benim

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 103-86 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, bu sezon Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamadıkları için başarısız olduklarını ve bunun en büyük sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "4 yıl boyunca THY Avrupa Ligi'ne damga vurduk. Tarih yazdık. Bu sezon bir başarısızlık var. Bunu da hep birlikte yaptık. Sezon başındaki kadro değişikliğinde yeterli verimi alamadık. Sezonun ilk bölümünde sahamızda kaybettiğimiz maçlar sıralamada bizi ortalara itti.

Ortada bir başarısızlık var. En büyük sorumlusu benim. Ciddi problemler yaşadık. Play-off'u bu akşam değil, play-off dışında kalan takımlara yenildiğimiz maçlarda kaybettik." diye konuştu.



Fenerbahçe Beko'nun derbide galibiyeti hak ettiğini belirten Ergin Ataman, "Hücumda mükemmel bir oyun ortaya koydular. Son 4-5 dakikada savunmada hatalar yaptık. Dorsey ve Guduric'in iyi performansıyla rakip galip geldi. Galibiyet için enerjimiz yeterli olmadı." dedi.



"BİZİ DIŞARIDA BIRAKMAK ONLARI BİRAZ FAZLA MUTLU ETTİ"



Ataman, bitime 36 saniye kala soyunma odasına gitmesi ve maçın son bölümünde yaşanan olaylarla ilgili şunları kaydetti:



"Son bölümde fark oldu diye Itoudis'in elini sıktım. Taraftarın hakaret edici tezahüratına maruz kalmamak için soyunma odasına gittim. Fark 17-18 iken rakip benchi tarafından asistan koçun (Dedas) sürekli 'Sayı atın' diye bağırmasına Clyburn sinirlenmiş. İş bitmiş. Orada bir tartışma olmuş. Tatsız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Umarım play-off'a çıkarlar.

Bizlerin de daha dikkatli olması gerekiyor. Maç boyunca birçok hakarete maruz kalmama rağmen tartışmaya girmedim. Onların da asistan koçlarının tecrübesizliği oldu. Yılların şampiyonu Anadolu Efes'i dışarıda bırakmak onları biraz fazla mutlu etti. Derbi maçlarda bu tip şeyler olabilir. Sıkıntı yok. Bizim bundan sonra hedefimiz Basketbol Süper Ligi olacak."



"KİMSEYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEM OLMADI"



Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile görüştüğüne yönelik iddialara da açıklık getiren Ergin Ataman, "Şu anda bu konulara girmek istemiyorum. Önümüzdeki dönemde bir planlama yapılacaktır. Asılsız dedikodulara inanmayın. Hiçbir anlaşma söz konusu değil. Önümüze bakacağız. Anadolu Efes benim ailem. Değerlendirme yapacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Şu anda bunlar yalancı basının yarattığı spekülasyonlar. Kimseyle yüz yüze görüşmedim. Teklif geldi ve teşekkür ettik. Duruma bakacağımızı söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

