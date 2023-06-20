Ergin Ataman'dan Panathinaikos'a 2 yıllık imza

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Anadolu Efes'e veda eden Ergin Ataman'la sözleşme imzalandığı açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ataman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"HEP BİRLİKTE BÜYÜK HEDEFLERE HAZIRIZ"



Panathinaikos'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Ataman, "Yeşil ve beyaz güzel renkler. Panathinaikos'u çalıştıracak olmak harika bir duygu. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız." dedi.



Ataman iyi bir kadro oluşturmak istediklerini belirterek, "Tüm ekiple birlikte savaşak güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum ve bunu herkes biliyor ama buraya tatil yapmaya gelmedim." diye konuştu.