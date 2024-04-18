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Ergin Ataman'ın acı günü

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman hayatını kaybetti.

Ergin Ataman'ın acı günü
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Türkiye A Milli Erkek Takımı ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü 'ın babası yaşamını yitirdi.

haberini, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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