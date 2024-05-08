Ergin Ataman'lı Panathinaikos, 12 yıl sonra Euroleague Final Four'da

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Euroleague Final Four'a yükseldi.
Başa baş geçen mücadelede ilk yarı 41-41 eşitlikle sona erdi.
Son çeyrekte maça ağırlığını koyan yeşil beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'İ 9 sayı farkla geçerek 12 yıl sonra ilk kez Final Four'a yükseldi.
ATAMAN 2 KEZ KAZANDI
Ev sahibi ekibinde Kendrick Nunn, 26 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu.
Euroleague'i 2 kez kazanmayı başaran Ataman, üçüncü şampiyonluğunu 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de kovalayacak.
SOYUNMA ODASINDA RENKLİ ANLAR
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