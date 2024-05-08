NTV.COM.TR’ye geri dön

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, 12 yıl sonra Euroleague Final Four'da

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Euroleague'de Final Four'a yükseldi. Yunan temsilcisi play-off serisi 5. maçında Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup etti.

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, 12 yıl sonra Euroleague Final Four'da

'lı , Euroleague Final Four'a yükseldi. 

Başa baş geçen mücadelede ilk yarı 41-41 eşitlikle sona erdi.

Son çeyrekte maça ağırlığını koyan yeşil beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'İ 9 sayı farkla geçerek 12 yıl sonra ilk kez Final Four'a yükseldi.

ATAMAN 2 KEZ KAZANDI

Ev sahibi ekibinde Kendrick Nunn, 26 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Euroleague'i 2 kez kazanmayı başaran Ataman, üçüncü şampiyonluğunu 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de kovalayacak.

SOYUNMA ODASINDA RENKLİ ANLAR

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...