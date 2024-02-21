Erling Haaland Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'de Brentford ile karşılaşan Manchester City, Erling Haaland'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Norveçli golcü Manchester'a galibiyeti getirirken bu sezon 22. golüne ulaştı.

PREMİER LİG'DE TARİHE GEÇTİ



2022 yılında Manchester City'e Borussia Dortmund'dan katılan Erling Haaland, Brentford karşısında da gol atmasıyla birlikte ligde karşılaştığı tüm takımlara gol atmış oldu.

Manchester City formasıyla Premier Lig'de tüm sezonlar boyunca 53 gol atan Haaland, en çok Manchester United ve Fulham'ın ağlarını havalandırdı. Norveçli golcü, iki takıma karşı 5'er gol kaydetti.

Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace, West Ham United ve Everton'a karşı ise Haaland 4'er gol attı.



GUARDIOLA'DAN MAÇ SONU ÖVGÜ DOLU YORUM

Mücadelenin ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pep, "Asla en çok gol atan oyuncunuzu eleştirmeyin. Size eninde sonunda yanıt verecektir. İki aylık bir aradan sonra takıma katıldı. Zor bir hafta geçirdi. Şu anda en iyi durumunda değil ama iki aylık sakatlığın ardından bu normal." ifadelerini kullandı,

PREMIER LİG'DE İLK SEZONUNDA 36 GOL

Manhcester City'deki ilk sezonunda Erling Haaland, 3 kupada şampiyonluk sevinci yaşarken tüm kulvarlar dahil edildiğinde 52 gol kaydetti.



Şampiyonlar Ligi'nde 12, F.A. Cup'ta 3, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 gol kaydeden Haaland, Premier Lig'de sezonu 36 golle tamamladı.



23 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de 20 maçta 17 gol kaydetti.