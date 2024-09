Erol Bulut: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasına şaşırdım

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi.



Erol Bulut, "Milli takımın son durumunu bilmiyorum, en son Hollanda maçı oynanmıştı, o maçı da hepimiz biliyoruz. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Hollanda’nın görmesi gereken kırmızı kart pozisyonu vardı. O maçı geçseydik, İngiltere’ye karşı oynayacaktık. Final de gözükebilirdi. İngiltere güçlü bir ekip, finale geldiler, bireysel futbolcu kalitesine de baktığınızda finalde olması gerekiyor diyorsunuz ama sonuçta olmadı. Bizim de şanssızlığımız oldu. Galler’e karşı yeni bir başlangıç olacak. Hep birlikte göreceğiz. İnşallah iyi bir performansla milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan lider çıkması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Galler'in evinde iyi performans gösteren bir takım olduğunu belirten Bulut, "Galler maçı kolay olmayacak, evinde iyi performans gösteren bir ekip. Yeni teknik direktörleri Craig Bellamy göreve geldi. Onun da ilk maçı olacak, o da kendini göstermek isteyecektir. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takımı kalitesi ve oynadığı futbolla biraz daha önde görüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda inişler çıkışlar oldu ama milli takımın Galler maçını kazanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Bulut, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterilmesi hakkında ise, "Hakan Çalhanoğlu İtalya’da yıllardır istikrarlı bir performans gösteriyor. Milli takımda iyi performans göstermediğini çoğu kişi yazıyor, söylüyor, zaman zaman da haklı olabilirler ama Hakan Çalhanoğlu kaliteli ve üst seviyede bir futbolcu. Sonuçta Milan’da ve Inter’de gösterdiği performans ortada, boşuna o ödüle layık bir futbolcu değil. Türk futbolcusu olarak bu ödüle aday gösterilmesi çok gurur verici. Inter’de oynadığı sistemle milli takımda oynadığı sistem ve oyuncular farklı. Doğal olarak milli takımda performansı biraz düşük olduğunda negatif yorumlar olabiliyor ama Hakan Çalhanoğlu milli takım için çok önemli bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.



"MOURİNHO'NUN TÜRK FUTBOLUNU VE TARAFTARI İYİ ANALİZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında şöyle konuştu:



"Mourinho ile başarı kavgasına girmemek gerek. Listeyi açtığında kaç tane kupası olduğunu her zaman gösterdi. Adamın haklı tarafı var, sonuçta kupaları kazanmış, ortada bir başarı var, bunu da kupalarıyla gösteriyor. Belki bu sene Fenerbahçe’de bir kupa daha ekleyecek. Değişik bir karakter, çok zeki. Mourinho'nun Türk futbolunu ve taraftarı iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Bazı konuşmalarını dinledim, nereden girecek, nasıl konuşacak, nasıl mesaj verecek, onları çok iyi yapıyor."

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILAMAMASINA ŞAŞIRDIM"



Bulut, "Fenerbahçe, Mourinho ile özlediği şampiyonluğa ulaşabilir mi?" sorusunu, "Böyle bir teknik direktör getiriyorsanız hedefiniz şampiyonluk olmak zorunda. Hatta ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasına, Lille’e elenmelerine şaşırdım. Tur atlayacaklarını ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacaklarını düşünüyordum. Mourinho’nun ‘Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayız ama Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz’ diye bir açıklaması oldu. Avrupa Ligi’nde daha ileriye gidebilirler, bu nedenle söylemleri yanlış değil." şeklinde yanıtladı.



"UMUT NAYİR'I İSTEDİK"



Bulut, “Süper Lig’den ilgilendiğiniz oyuncular oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Geçen sene devre arası görüştüğüm futbolcular oldu. Onlardan biri Umut Nayir'dı. Umut Nayir'ı istedik. Transferi Pendikspor'a gerçekleşti, olmadı. Öyle bir düşüncemiz vardı. Forvet almayı düşünüyorduk. O gerçekleşmeyince Granda'dan Famaray’ı aldık Bu sene öyle bir girişimimiz olmadı. Süper Lig’den yabancı birkaç oyuncu ile geçen sene de bu sene başında da görüştük ama harcayabileceğimiz rakamlar belli. Bu sene transfer konusunda daha rahattık. Geçen sene cezamız vardı, transfer yapamıyorduk, sadece serbest futbolcu alabiliyorduk. Bu futbolcular birkaç hafta sonra tam alıştıktan sonra daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."



"DZEKO’NUN 7 MAÇTA 8 GOLÜ VAR. ÖYLE BİRİSİ BİZE DE GEREK"



Bulut, Süper Lig takımlarının çok önemli isimleri transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine, “Rakamlara baktığımızda biraz şaşırıyorum. Çünkü gerçekten futbolculara büyük rakamlar verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun iyi transferler yaptı, iyi takımlar kurdular. Süper Lig'de üçlü bir yarış olacağını düşünüyorum, Trabzonspor maalesef o transferleri tam anlamıyla gerçekleştiremedi, biraz geride kaldı. Tabii ki futbolda isimler değil performanslar önemli. Sonuçta sezon içerisinde göstereceğiniz performans ve sonuç önemli.” açıklamasında bulundu.



Erol Bulut, “Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında önde gördüğünüz bir takım var mı?” sorusunu, “Fenerbahçe'ye baktığımızda baskılı iyi top oynuyor. Zaman zaman da hatalar oluyor. Beşiktaş iyi gidiyor ve iyi oynuyorlar. Forvetleri Immobile çok etkili. Fenerbahçe de Dzeko’nun 7 maçta 8 golü var. Golcü olduğunu belli ediyor. Öyle birisi bize de gerek. Gol yollarında eksiğiz. Galatasaray’ın zaten Icardi gibi klas bir forveti vardı, bir klas forvet daha aldı, Osimhen. Onları yan yana nasıl oynatacak Okan Buruk, onun düşüncesinde olacaktır. Üç takım yarışın içinde, öyle de gideceğini de düşünüyorum. Çünkü şu an bir şey söylemek için çok erken. 15-20. haftalara gelindiğinde tablo netleşir.” şeklinde yanıtladı.



"OSİMHEN TRANSFERİ AVRUPA'DA DA BİR ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU"



Erol Bulut, “Osimhen dünyanın en pahalı forvetlerinden biri. Galatasaray’a transferi sizi şaşırttı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“İngiltere'de birkaç takımla buraya transfer olacak diye ismi anılıyordu. Napoli çok yüksek bir meblağ istediği için İngiltere’ye transferi gerçekleşmedi. Ondan sonra Galatasaray’a kiralık gitmesi tabii ki herkesi şaşırttı. Nasıl Türkiye'deki medyayı, futbol camiasını şaşırttıysa Osimhen transferi Avrupa'da da bir şaşkınlık oluşturdu. Çünkü son gün olan bir transferdi. Kaliteli bir forvetin gelmesi, Türkiye'de futbol oynaması Türk futbolunun kalitesini de arttırmış olacak.” yanıtını verdi.

​​​​​​​

CARDİFF CİTY'NİN PERFORMANSI



Erol Bulut, Championship'te sezonun ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik almaları hakkında ise şöyle konuştu:



"Sezona iyi başlayamadık. Hazırlık dönemimiz çok iyi geçti, bol gol atmamıza rağmen şu an ligde 4 maçta 1 gol atabildik, biraz şanssızdık. Oynadığımız oyuna baktığımızda üstünlüğümüz olmasına rağmen gol yollarında etkili olamadık. Milli maç arasından sonra bu durumu kesinlikle değiştirmemiz gerek. Futbolcularıma güvenim tam. Burnley’e 5-0 kaybettik, o takımdan 7 kişi şu an yok, hepsi transfer oldu. Neredeyse bir Premier Lig takımına karşı oynadık. Kalecimizin ayağının altından kaçan bir topla gol yedik. Ama 4 haftalık periyota oyun, istatistik üstünlüğü bizde olmasına rağmen sadece attığımız 1 gol ve 1 puanımız var. Tabii herkes bizden bunun fazlasını bekliyor. Biz de fazlasını futbolcularımızdan bekliyoruz. Birkaç değişiklik olmak zorunda, futbolcularıma güveniyorum."



Milli aradan sonra toparlanacaklarına inandığının altını çizen Bulut, "Hedefimiz tabii ki üst sıralarda yer almak. Geçen sene çok zorlu bir süreçten geçtik. 12. sırada ligi tamamladık, dokuzuncu da olabilirdik, yine oralarda seyretmek istiyoruz. Bu takımın tam performansını yakaladığında play-off’a kalabilecek kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.