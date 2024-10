Ertuğrul Doğan: 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dr. Hüseyin Örs'ün yönettiği oturumda mezun olduğu fakülteye 30 yıl sonra döndüğünü belirten Doğan, geçmiş yıllardaki anılarından bahsederek, teşekkür etti.



"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYORDU"



Trabzonspor'un mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Doğan, kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışının 600-700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmak için kritik olduğunu vurguladı. Ertuğrul Doğan, “Sıkıntılar bitmiyor ama zamanla bu sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.



ABDULKADİR ÖMÜR İÇİN SERT SÖZLER



Ertuğrul Doğan, eski teknik direktör Ünal Karaman ve bordo-mavililerin eski futbolcusu Abdülkadir'in ayrılık süreçleriyle alakalı gelen soruya, "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha fazla bir şey katamaz, herkes için bu geçerlidir. Her antrenör, her kişi çalışandır, parasını da aldı gitti. Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor başkanına, 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.



"HAKEM O GÜN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından hakem Ali Şansalan'ı tebrik etmesiyle ilgili de konuşan Doğan, "İbrahim Bey bizim eski başkanımız, iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bunların olmaması lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için konuşmaları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor camiasının başına her zaman bunlar geliyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Bu mücadele Trabzonspor var olduğu sürece devam edecek." cümlelerine yer verdi.



"ŞENOL GÜNEŞ RAPOR VERİRSE TRANSFERLERİ ZAMANI GELİNCE YAPARIZ"



Doğan, Teknik Direktör Şenol Güneş'in henüz transferle ilgili bir rapor vermediğini belirterek, "Şampiyonluk sonrası pek başarılı olamadık. Doğruyu konuşmak lazım. Oyuncuları transfer ettiğimiz zaman isim olarak eksik gözükmüyordu. Uyum sorunları meydana çıktı. Bunu istemezdik ama oldu. Teknik kadro kimi istiyorsa, istedikleri talepler doğrultusunda gidiyoruz. Şenol hoca bize bir liste vermedi, verirse ona göre de alacağız. İnşallah bir gün ekonomik projeleri gerçekleştiririz. Ben de taraftarlarımızın isteklerini kırmam. Ben de zamanında bu yaşlarda bunu isterdim. Biz sizin zamanınızda daha sert eleştiriler yapardık başkanlara. Şenol Güneş kimi isterse, raporu verdiği zaman gerekeni yapacağız ve istediğini alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"EN DÜŞÜK ÖDEME ABDULLAH AVCI'YA YAPILDI"



Eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir ayrım yaşadık ama görüşmemelerinin nedeninin kendisi olmadığını savunan bordo-mavili kulübün başkanı, kulüpten ayrılan tüm teknik direktörlere ödeme yapıldığını, en düşük ödemenin ise Abdullah Avcı'ya yapıldığını da sözlerine ekledi.