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EURO 2024 Elemeleri'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın güncel maç programı

EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak. Peki, EURO 2024 Elemeleri'nde bu hafta hangi maçlar var?

EURO 2024 Elemeleri'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın güncel maç programı

2024 Elemeleri'nin () 7. haftası, 12 Ekim'de oynanacak maçlarla start alıyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

12 Ekim Perşembe:

D Grubu:

19.00 Letonya-Ermenistan

21.45 Hırvatistan-Türkiye

A Grubu:

21.45 İspanya-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç

E Grubu:

21.45 Arnavutluk-Çekya

21.45 Faroe Adaları-Polonya

I Grubu:

21.45 Andorra-Kosova

21.45 Belarus-Romanya

13 Ekim Cuma:

F Grubu:

19.00 Estonya-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Belçika

B Grubu:

21.45 Hollanda-Fransa

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lüksemburg

21.45 Portekiz-Slovakya

21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi:

C Grubu:

16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya

21.45 İtalya-Malta

H Grubu:

16.00 Kuzey İrlanda-San Marino

19.00 Slovenya-Finlandiya

21.45 Danimarka-Kazakistan

G Grubu:

19.00 Bulgaristan-Litvanya

21.45 Macaristan-Sırbistan

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