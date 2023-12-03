Euro 2024 kura çekimlerindeki "müstehcen seslere" soruşturma

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım ve diğer ülkelerin grupları dün akşam çekilen kura sonucunda belli oldu.

Kura çekimi esnasında yayına yansıyan müstehcen sesler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olay A grubu takımlarının açıklandığı esnada gerçekleşti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, UEFA'nın Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen kura çekiminde yaşanan "müstehcen sesler" hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

YouTuber Daniel Jarvis, yaşanan bu olayın arkasında olduğunu belirtti.

İngiltere teknik direktörü Gareth Soutghate, "Bir tür şaka olduğunu tahmin ettim ama ne olduğunu anlamak gerçekten zordu" dedi.