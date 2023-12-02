Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belirlendi.



Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.



Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.



Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.



F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:



18 Haziran 2024:



Türkiye-C yolu play-off galibi



Portekiz-Çekya



22 Haziran 2024:



Türkiye-Portekiz



C yolu play-off galibi-Çekya



26 Haziran 2024:



Çekya-Türkiye



C yolu play-off galibi-Portekiz



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