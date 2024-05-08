EURO 2024 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? EURO 2024 maçları nerede oynanacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 maçları, tam 10 farklı şehirde sahne alacak. Almanya'nın birçok şehri turnuvaya ev sahipliği yapacak. İşte ayrıntılar.



EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024 MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?



EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.