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EURO 2024 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? EURO 2024 maçları nerede oynanacak?

EURO 2024 maçlarının ne zaman oynanmaya başlayacağı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. EURO 2024'te F grubunda yer alacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Peki, EURO 2024 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? EURO 2024 maçları nerede oynanacak?

EURO 2024 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? EURO 2024 maçları nerede oynanacak?

2024 için geri sayım başladı. 14 Haziran'da başlayacak olan maçları, tam 10 farklı şehirde sahne alacak. Almanya'nın birçok şehri turnuvaya ev sahipliği yapacak. İşte ayrıntılar.

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024 MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? EURO 2024 maçları nerede oynanacak? - 1

TÜRKİYE F GRUBUNDA

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

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