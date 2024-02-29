EURO 2024 öncesi bilet sıkıntısı | TFF Başkanı Büyükekşi: Vatandaşlarımız her gün arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuştu.



"EN BÜYÜK SIKINTI BİLET BULUNAMAMASI"



Büyükekşi, "Şu anda en büyük sıkıntımız Türk vatandaşlarımızın bilet bulamaması. Çünkü biliyorsunuz biletler kurayla satılıyor. Her gün vatandaşlarımız "Nasıl bilet bulacağız" diye arıyor. İnşallah stadlarımızı Türk seyircilerimizle dolduracağız. Belki daha fazlası stadın dışında olacak." dedi.

EURO 2024 HEDEFİ



Türkiye'nin EURO 2024'teki hedefi için de konuşan Büyükekşi, "Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile önce EURO 2024'te final turlarını görmeyi; sonra da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de de Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.