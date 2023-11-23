EURO 2024 play-off maçları ne zaman oynanacak? Gözler grup kuralarının yapılacağı tarihte

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu. Peki, Türkiye A Milli Takımı'nın da yer alacağı grup kuraları ne zaman çekilecek?
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:
A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya
B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna
C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan
21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler de şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.
EURO 2024 GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
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