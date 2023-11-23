EURO 2024 play-off maçları ne zaman oynanacak? Gözler grup kuralarının yapılacağı tarihte

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu. Peki, Türkiye A Milli Takımı'nın da yer alacağı grup kuraları ne zaman çekilecek?

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:



A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya



B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna



C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan



21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler de şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.