EURO 2024 maskotu: Albert

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çocukların futboldan keyif almaları için ilham kaynağı maskot Albert olacak.



1980 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında boy gösteren maskotlar, organizasyonları çocuklar için daha eğlenceli kılmayı başardı.



20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıktığı söylenen popüler oyuncak ayıdan ilham alınan Albert, çocukların hayal gücünü de harekete geçirecek.



UEFA, şampiyona öncesinde maskotun isminin belirlenmesi için internet sitesinden bir anket başlatmış ve sonuçlar 3 Temmuz 2023'te açıklanmıştı.



UEFA Okullarda Futbol programı aracılığıyla UEFA.com kullanıcıları ve Avrupa çapındaki okul çocukları arasında yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 32'sini alan Albert, ilk olarak Haziran 2023'te Gelsenkirchen'de Alman taraftarlara tanıtıldı.



Söz konusu tanıtımda Avrupa'nın dört bir yanındaki çocuklara ilham verme isteğinin altını çizen Albert, Avrupa Şampiyonası turnuvalarının maskotları Berni, Goaliath, Rabbit ve Kinas gibi ünlü maskotların ayak izlerini takip ediyor.



Avrupa çapındaki okullarda öğrencileri, maskotu hayata geçirmek ve hareket ettirmek için kendi fiziksel aktivitelerini kullanmaya teşvik eden Albert sayesinde çocuklar, hareket yakalama teknolojisiyle kendi özel becerilerini ve kutlamalarını oluşturup turnuvanın maskot animasyonlarına dönüştürebilecek.



1980'DEN BU YANA MASKOTLAR



UEFA'nın Avrupa şampiyonalarında 1980'den bu yana tercih ettiği maskotlar şöyle:



İtalya 80 - Pinocchio



Fransa 84 - Peno



Batı Almanya 88 - Berni



İsveç 92 - Rabbit



İngiltere 96 - Goaliath



Hollanda-Belçika 2000 - Benelucky



Portekiz 2004 - Kinas



Avusturya - İsviçre 2008 - Trix ve Flix



Polonya - Ukrayna 2012 - Slavek ve Slavko



Fransa 2016 - Super Victor



EURO 2020 - Skillzy