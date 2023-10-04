EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu: Türkiye için 2032 kararı

Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuva, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti.



Ancak BBC'nin haberine göre; Türkiye adaylıktan çekildi.

TÜRKİYE-İTALYA ORTAKLIĞI



Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre ise UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusu kabul etti.



TFF'nin resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.